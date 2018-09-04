В Одессе с октября подорожает общественный транспорт

Таким образом общественный транспорт в городе с 1 октября поднимется с трех до пяти гривен за поездку. Как сообщил во вторник, 4 сентября, представитель горсовета, повышение стоимость проезда мотивируется подорожанием электроэнергии и запчастей и повышением минимальной заработной платы.

При этом горсовет намерен не повышать стоимость проездных билетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Виннице начиная с 1 июля поднялись стоимость проезда в маршрутных такси. Соответствующее решение принял исполком Винницкого городского совета. Согласно принятому решению стоимость поездки в маршрутках города вырастет с четырех гривен до пяти или шести гривен в зависимости от длины маршрута.