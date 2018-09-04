09:34 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы в Польше подымают экономику соседней страны

Граждане Украины, которые работают в Польше за последние пять лет сделали экономику этой страны самой динамичной в Европе. Об этом сообщает агентство DW.

Украинцы в Польше подымают экономику соседней страны

По июльским результатам центральный банк Польши повысил прогноз по росту ВВП страны на текущий год с и без того немалых 4,0% до 4,7%. Инфляция должна снизиться до комфортабельных для Центробанка 2,3% годовых.

Как отметила председатель Союза предпринимателей и работодателей Цезарь Казмирчак, без украинцев экономику Польши ждала катастрофа.

Так, по данным польского ведомства по делам иностранцев, почти 90% запросов о получении вида на жительство приходит от граждан Украины. Большинство из них потом устраиваются на работу помощниками по хозяйству, на стройки или фермы.

Стоит отметить, что резкий экономический скачек – низкая стоимость рабочей силы. Официальная статистика показала, что средняя зарплата в Польше в два раза ниже, чем в Германии. Дешевизна рабочей силы является проблемой для самих поляков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Греции отказалось принимать участие в программе макроэкономической помощи, из-за получения Афинами очередного транша в 15 млрд евро. Отмечается, что кризис в Греции вызвало массовое уклонение от уплаты налогов.


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