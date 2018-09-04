12:39 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Транзитные перевозки между Украиной и РФ резко снизились

За шесть лет транзитные перевозки между Россией и Украиной сократились более чем в пять раз. Об этом заявил и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов в эфире Радио НВ.

Транзитные перевозки между Украиной и РФ резко снизились

Управляющий ведомством рассказал, что экспортно-импортные операции с Россией уменьшились в несколько раз с начала военных действий. В основном из России завозится преимущественно уголь, материалы для строительства. Стоимость транзитных перевозок преимущественно в четыре раза дороже внутренних.

На сегодняшний есть сообщение с Россией, но пассажиропоток уменьшается из года в год. Потеря транзита, не только из России, но и из Средней Азией, из-за ограничений со стороны РФ и в других направлениях, является очень существенным и серьезным экономическим вопросом для бесперебойной работы "Укрзализныци".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на конкурсной основе предстоит отбор компании, которые будут осуществлять легальные пассажирские перевозки до границы между Херсонской областью и оккупированным полуостровом.


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