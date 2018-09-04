10:32 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Регулятор выдал дочкам "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

Во вторник, 4 сентября, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, выдала лицензии на поставку природного газа компаниям "Нафтогаз тепло" и "Нафтогаз трейдинг".

Регулятор выдал дочкам

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии. Как сообщает пресс-служба регулятора, в частности, сегодня НКРЭКУ приняла решение о выдаче лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа для компаниям "Газоснабжающая компания "Нафтогаз тепло" и "Газоснабжающая компания "Нафтогаз трейдинг", которые являются дочерними компаниями “Нафтогаза”.

Обе компании подали заявления на получение лицензий 22 августа 2018 года.

При этом "Нафтогаз тепло" будет поставлять газ для тепловиков, а "Нафтогаз трейдинг" - для промышленным потребителям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НКРЭКУ одобрила изменения в Методику определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа.


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