Регулятор выдал дочкам "Нафтогаза" лицензии на поставку газа

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии. Как сообщает пресс-служба регулятора, в частности, сегодня НКРЭКУ приняла решение о выдаче лицензий на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа для компаниям "Газоснабжающая компания "Нафтогаз тепло" и "Газоснабжающая компания "Нафтогаз трейдинг", которые являются дочерними компаниями “Нафтогаза”.

Обе компании подали заявления на получение лицензий 22 августа 2018 года.

При этом "Нафтогаз тепло" будет поставлять газ для тепловиков, а "Нафтогаз трейдинг" - для промышленным потребителям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НКРЭКУ одобрила изменения в Методику определения и расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа.