11:15 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ выставила на аукцион валюту объемом до 100 млн долларов

Национальный банк Украины сегодня утром четвертого сентября, объявил аукцион по продаже валюты объемом до 100 млн долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

НБУ выставила на аукцион валюту объемом до 100 млн долларов

Отмечается, что банки могут подавать заявки на участие в аукционе до 12:30.

Банк ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару, по состоянию на сегодня до уровня 28,378299 грн за один доллар по сравнению с 28,246117 грн з доллар днем ранее.

На предыдущем аукционе орган удовлетворил 34 заявки на сумму 49,4 млн долларов. На аукцион объемом до 50 млн долларов было подано 43 заявки на общую сумму 66,6 млн долларов по курсу от 28,15 грн за доллар до 28,2905 грн за один доллар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины уверены, что снижение покупательной способности гривны в 14 раз является следствием экономических кризисов, которые сопровождались инфляцией и девальвацией.


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