НБУ обновил дизайн 20-гривневой банкноты - ФОТО

Об этом сообщет пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечается, новая банкнота будет введена в обращение с 25 сентября текущего года. В частности, на новой банкноте по-прежнему останется портрет Ивана Франка. Была улучшена система защиты купюры, а также обновлен дизайн.

Кстати, после введения в оборот новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты старого образца на новые. При этом в ведомстве уточнили, что процесс изъятия устаревших купюр, и замена их новыми, будет происходить постепенно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования.