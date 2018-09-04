07:00 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 4 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник вновь ослабил курс гривны

100 долл - 2 837,8299 грн;

100 евро - 3 294,4367 грн.

При этом регулятор установил на 4 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1096.411141;

Серебро - 13.370980;

Платина - 722.607663;

Палладий - 893.223363.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2 824,6117 грн;

100 евро - 3290.9551 грн.

Как сообщал УРА-Информ, в среду, 1 августа, вступили в силу изменения методики расчета и обнародования официального курса гривны.

Как сказано на официальном сайте Национального банка Украины, отныне официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета курса заключались на межбанковском валютном рынке Украины и информация о которых предоставлялась регулятору до 15:30 соответствующего рабочего дня.


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