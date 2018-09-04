"Нафтогаз" рассчитывает поучать от "Газпрому" 100 миллионов долларов пени

Об этом во вторник, 4 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. По его словам, если оценивать еще и с расходами судебных исполнителей, то фактически речь может идти о сотнях миллионов долларов, которые "Газпром" будет вынужден дополнительно заплатить кроме долга в 2,5 миллиардов долларов.

Напомним, согласно решению арбитража, "Газпром" должен выплачивать "Нафтогазу" 500 тысяч долларов пени ежедневно до момента выплаты задолженности в полном объеме.

Как сообщал УРА-Информ, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита и обязал выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере 4,6 миллиардов долларов за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет 2,6 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза".