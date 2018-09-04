13:34 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202815:Polishuk

Курц пообещал предоставит от Австрии миллион евро помощи для Донбасса

Австрия предоставит Украине миллион евро помощи для Донбасса.

Курц пообещал предоставит от Австрии миллион евро помощи для Донбасса

Власти страны продолжают помогать Украине, в частности финансово. Об этом во вторник, 4 сентября, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, Австрия согласилась предоставить миллион евро для такой организации, как "Каритас", которая будет оказывать помощь, по крайней мере, небольшой вклад делать в уменьшение горя на востоке Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Киеве с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

Как сообща УРА-Информ, Порошенко отметил, что Украина заинтересована в Австрии как в надежном политическом и экономическом партнере. Также сообщалось, что Порошенко в ходе встречи с Курцом договорились, что 2019 год станет годом украинской культуры в Австрии.


Поделиться
Читайте также:
 
Эффективны ли санкции в отношении России? Эффективны ли санкции в отношении России? В Черкассах произошла крупная утечка ртути Авиация РФ возобновила удары в Сирии
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив