Курц пообещал предоставит от Австрии миллион евро помощи для Донбасса

Власти страны продолжают помогать Украине, в частности финансово. Об этом во вторник, 4 сентября, после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сообщил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, Австрия согласилась предоставить миллион евро для такой организации, как "Каритас", которая будет оказывать помощь, по крайней мере, небольшой вклад делать в уменьшение горя на востоке Украины.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Киеве с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

Как сообща УРА-Информ, Порошенко отметил, что Украина заинтересована в Австрии как в надежном политическом и экономическом партнере. Также сообщалось, что Порошенко в ходе встречи с Курцом договорились, что 2019 год станет годом украинской культуры в Австрии.