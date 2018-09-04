Гройсман рассказал сколько долгов имеет Украина

Об этом во вторник, 4 сентября, выступая с трибуны парламента во время открытия девятой сессии, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также отметил, что

перед властью будут разные вызовы, в том числе и принятие сложных решений.

Но эти сложные решения вызваны тем, что мы имеем огромный долг нашего государства перед третьими странами и международными финансовыми организациями. С 2005 года по 2013 год Украина позаимствовала извне почти 50 миллиардов долларов.

Это один триллион 300 миллиардов гривен. Мы только на обслуживание этих долгов должны каждый год тратить один оборонный бюджет Украины. Мы должны наконец в среднесрочной перспективе избавиться внешних долгов страны, - сообщил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на июль сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 30 миллиардов долларов.