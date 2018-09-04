"Газпром" начинает строительство морской части газопровода "Северный поток-2"

Об этом передают "Ведомости".

Судно-трубоукладчик Solitaire проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Позже в 2018 году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России.

Согласно данным сайта Marine Traffic, Solitaire уже прибыл к порту Хельсинки.

В настоящее время пока неизвестно куда должен отправиться после захода в этот порт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью.