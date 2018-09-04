Экспорт украинских товаров в Польшу вырос до 1,7 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, экспорт вырос на 1 млрд 728,4 млн долларов, тоесть на 30,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"За первое полугодие структура украинского экспорта товаров выглядела так: черные металлы - 15,1%, электрические машины - 12,5%, руды, шлаки и зола - 12,4%, мебель - 7,3%", - заявил он.

Также украинский министр подчеркнул, что многие украинские товары были экспортированы в Италию, Турцию, Индию и Китай.

По результатам прошлого года Польша занимает второе место по объемам двусторонней торговли товарами среди торговых партнеров Украины в Европе после Германии с долей в 15,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт украинской продукции и услуг в сторону Нидерландов за прошлый 2017 год составил более 1,8 млрд долларов, что означает его поднятие на 61,7% сравнительно с предыдущим 2016 годом.