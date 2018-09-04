15:57 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202828:labazovych

Экспорт украинских товаров в Польшу вырос до 1,7 млрд долларов

В течение шести месяцев текущего года экспорт товаров и услуг в Польшу увеличился до 1,7 млрд долларов.

Экспорт украинских товаров в Польшу вырос до 1,7 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

Как отметил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, экспорт вырос на 1 млрд 728,4 млн долларов, тоесть на 30,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

"За первое полугодие структура украинского экспорта товаров выглядела так: черные металлы - 15,1%, электрические машины - 12,5%, руды, шлаки и зола - 12,4%, мебель - 7,3%", - заявил он.

Также украинский министр подчеркнул, что многие украинские товары были экспортированы в Италию, Турцию, Индию и Китай. 

По результатам прошлого года Польша занимает второе место по объемам двусторонней торговли товарами среди торговых партнеров Украины в Европе после Германии с долей в 15,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экспорт украинской продукции и услуг в сторону Нидерландов за прошлый 2017 год составил более 1,8 млрд долларов, что означает его поднятие на 61,7% сравнительно с предыдущим 2016 годом.


Поделиться
Читайте также:
 
Одним визитом австрийско-украинские отношения не поправишь В Запорожье тренер Зари угораздил попасть в ДТП - ФОТО Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве - ФОТО В Киеве продолжает преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фоторепортаж
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив