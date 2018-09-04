20:32 04.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Депутаты отменили государственное регулирование рынка сахара

Верховная Рада Украины во вторник, 4 сентября, отменила государственное регулирование производства и реализации сахара.

Депутаты отменили государственное регулирование рынка сахара

За принятие в целом законопроекта № 4532 проголосовали 263 депутата при минимально необходимых 226. В пояснительной записке, в частности, сказано, что принятый еще в 1999 году закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара" для преодоления нестабильности рынка и развития сахарной отрасли за последние несколько лет показал свою неэффективность.

В связи с этим документ предлагается признать утратившими силу закон "О государственном регулировании производства и реализации сахара", а также исключить из статьи 5 закона "О государственном регулировании импорта сельскохозяйственной продукции" норму, которая устанавливает минимальные цены на реализацию сахара квоты А, а также на сахарную свеклу для производства этого сахара.

Данный закон вступает в силу через месяц со дня его публикации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Верховной Раде не удалось принять проект закона №7538 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей, принятие которого могло способствовать удешевлению лекарственных средств.


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