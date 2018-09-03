13:20 03.09.2018 | Экономика | Новости
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За год российская нефть подорожала на четверть

В течение восьми месяцев текущего года средняя цена российской нефти марки Urals составила 69,73 долларов за баррель. В прошлом году за этот период стоимость фьючерсов на нефть составляли 50,09 долларов за баррель, таким образом, в 2018 году нефть увеличилась на 39%.

За год российская нефть подорожала на четверть

Об этом сообщает Министерство финансов Российской Федерации.

Согласно недавно полученным сведениям, в августе средняя цена нефти Urals составила 71,72 долларов за баррель по сравнению с 51,02 долларов за баррель в августе прошлого года.

Кстати, по итогам 2017 года стоимость фьючерсво на нефть Urals выросли на 26,6% – до 53,03 долларов за баррель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава США Дональд Трамп договорился с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом об увеличении добычи нефти в Персидском заливе.

В ходе телефонного разговора стороны договорились сохранять стабильность на нефтяном рынке. США из-за кризиса и перебоев в Иране и Венесуэле вынуждены обратиться в руководству Саудовской Аравии, чтобы увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать потери на рынках Южной Америки.


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