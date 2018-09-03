В Украине вырос спрос на новые легковые авто

На сегодняшний день спрос на новые легковые автомашина вырос до 7,3 тысяч. Это на 10% больше, чем в июле этого года. Такие данные в понедельник, 3 сентября, опубликовала ассоциация Укравтопром.

По данным ассоциации, лидером национального рынка в августе остается французская марка Renault, которая увеличила свою реализацию в Украине на 39% к своему августовскому результату 2017 года. За месяц 986 новых автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк.

Второй по популярности стала Toyota. За месяц было зарегистрировано 983 авто этом марки и по сравнению с показателем годичной давности, регистрации автомобилей марки Toyota выросли на 13 процентов.

На третьем месте Nissan, в активе которого 498 новых машин. Четвертую строчку рейтинга с 10-процентным ростом заняла KIA. Владельцами автомобилей этой марки в августе стали 477 украинцев.

Замыкает пятерку лидеров Hyundai. На автомобилях этой корейской марки свой выбор остановили 452 покупателя, или на 45% больше, чем годом ранее.

Также в ТОП-10 августовского рынка автомобилей вошли: Skoda - 404 штук, Mazda - 315 штук, Volkswagen - 313 штук, Ford - 294 штук, Suzuki - 277 штук.

Вместе с тем самым популярным автомобилем августа стал KIA Sportage. За него своими деньгами проголосовали 338 автомобилистов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле было зарегистрировано 6,7 тысячи автомобилей. По сравнению с июлем 2017 года, количество регистраций выросло на 4%.