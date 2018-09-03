В Украине регистрировать машины будут по-новому

Соответствующие изменения в Порядок государственной регистрации, снятия с учета авто, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси авто, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов внесены постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года № 637.

Согласно документу, транспортные средства при продаже будут сразу перерегистрировать на нового владельца.

При этом в перечне документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, добавлен договор купли-продажи по результатам аукциона или электронных торгов.

Сервисные центры МВД также будут выдавать временный регистрационный талон и номерные знаки на автомобиль, который передан управляющему на основании договора, заключенного с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Временный регистрационный талон выдадут на срок, указанный в договоре управления.

Вместе с тем, если техпаспорт будет утерян, новое свидетельство о регистрации и номерные знаки выдаются на основании заявления управляющего и договора управления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на основе открытых данных Единого государственного реестра Министерства внутренних дел создан онлайн-сервис о первой регистрации автомобилей. На новом сервисном центре есть возможность самостоятельно получить информацию об автомобильном рынке.