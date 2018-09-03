Укроборонпром намерен продать 37 госпредприятий

Это будут предприятия, которые, по данным ведомства, не задействованы в оборонных госзаказах. Соответствующий приказ в июне 2018 года одобрил наблюдательный совет Укроборонпрома.

При этом генеральной директор концерна Павел Букин мотивировал такое решение тем, что они якобы не задействованы в выпуске оборонной продукции и выполнении оборонного госзаказа.

Как сообщает в понедельник, 3 сентября, издание "Зеркало недели", в этот список в частности попали Тячевский завод Зенит, Научно-исследовательский институт Буран, Закарпатское вертолетное производственное объединение, Винницкий авиационный завод и так далее.

Напомним, в этом году под большую приватизацию подпадает 23 госпредприятия. До этого планировалась приватизация 26 объектов. Однако Кабмин сократил этот список, исключив из него три объекта - Завод алюминиевой фольги, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 18 января текущего года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N7066 "О приватизации государственного имущества". 2 марта закон был подписан президентом Петром Порошенко. 7 марта он вступил в силу.