Украина выплатит во вторник купон в 0,4 миллиардов долларов по реструктуризированным евробондам

При этом выплаты должны были произвести в первый понедельник сентября, однако - это День труда и официальный выходной в Соединенных Штатах Америки, поэтому выплата купонов будет осуществлена завтра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

В ведомстве также напомнили, что в октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков суверенных и гарантированных государством еврооблигаций на общую сумму 14,36 миллиардов долларов и 0,6 миллиардов евро поддержали их реструктуризацию.

Тогда согласия не было получено только по еврооблигациям на три миллиарда долларов с погашением в декабре 2015 года, которые были выкуплены Россией.

Новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 на общую сумму 11,95 миллиардов долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых, а государственные деривативы - на 2,92 миллиардов долларов.

Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год - 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до конца текущего года Украина должна вернут внешним кредиторам более одного миллиарда "зеленых". В частности, согласно графику выплат по евробондам 1 сентября Украина должна выплатить полмиллиарда по реструктурированных еврооблигациям, погашение которых должно произойти в следующем году.