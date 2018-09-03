09:15 03.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина увеличила запасы газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 сентября увеличился до 14,694 миллиардов кубических метров.

Украина увеличила запасы газа

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 55,49 миллионов кубометров газа. Как сказано в сообщении "Укртрансгаза", опубликованном в понедельник, 3 сентября, в течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 1 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 24,40 миллионов кубических метров, из Венгрии - 15,42 миллионов кубометров, а из Польши - 1,96 миллионов кубометров газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 47%.

В ведомстве напоминаю, что на территории Украины без учета Крыма расположены 12 ПХГ общей активной емкостью 31 миллиардов кубических метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на пять миллиардов кубов до 2022 года.


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