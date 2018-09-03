10:33 03.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рост дефицита текущего счета в июле обусловлен временными факторами - НБУ

Рост дефицита текущего счета в июле был временными факторами.

Рост дефицита текущего счета в июле обусловлен временными факторами - НБУ

На сегодняшний день дефицит текущего счета увеличился до 1,1 миллиардов долларов в июле и 1,7 миллиардов долларов за семь месяцев текущего года. Это является следствие действия преимущественно временных факторов, из-за которых темпы роста экспорта остались почти на уровне предыдущего месяца, тогда как рост импорта ускорился.

Такое мнение в комментарии журналистов высказали представители Национального банка Украины. В частности, регулятор пояснил, что речь идет о препятствовании грузовым перевозкам в Азовском море со стороны России, что привело к значительному падению темпов роста экспорта металлургической продукции.

В свою очередь, отметили в НБУ, такая ситуация замедлила общие темпы роста экспорта товаров, несмотря на благоприятную внешнюю ценовую конъюнктуру и увеличение экспорта продовольственных товаров .

При этом, в центробанке заверили, что рост импорта товаров в июле существенно вырос и прежде всего за счет неэнергетического импорта вследствие устойчивого инвестиционного и потребительского спроса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, дефицит платежного баланса Украины в июле 2018 года составил 170 миллионов долларов, что 40,4% лучше показателя июля-2017.

В то же время, по данным НБУ, дефицит текущего счета в июле 2018 года составил 1,1 миллиардов долларов, что в 8,8 раза превышает показатель июня-2018 и в 2,7 раза - июля-2017.


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