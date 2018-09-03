НБУ выпустил новую купюру в 20 гривен - ФОТО

Она будут введены в обращение 25 сентября. Как сказано на официальном сайте НБУ, банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно.

После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые.

Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 20-гривневых банкнот из-за замены изношенных, - пояснили в Нацбанке.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты, который раньше он был справа. Также сохранены цветовая гамма и размер.

Регулятор также уточнил, что на сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины на данный момент не рассматривает вопрос введения в обращение банкнот высших номиналов. Регулятор постоянно работает над вопросом оптимизации номинального ряда банкнот.