Наличный доллар в понедельник снизился до 28,35 гривен

Наличные евро потерял 17 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,35 гривен, а евро можно купить по 33,05 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,50 - 28,24, продажи 28,20 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,0978, продажи - 28,3513 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,20 - 32,70, продажи - 32,68 - 33,58 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,4553, продажи - 33,0575 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,100, продажи - 4,095 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,783, продажи 4,217 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 31 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на копейку. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, доллар продавался по 28,37 гривен, а евро можно было купить по 33,22 гривен.