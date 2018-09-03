На Хмельницкой АЭС отключили энергоблок

Он отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, который будет продолжаться 80 суток. Как сообщает пресс-центр Энергоатома, около часу ночи энергоблок отключен.

Во вермя ремонтной кампании будет реализован ряд мероприятий по реконструкции и модернизации, замене определенного количества узлов, агрегатов и деталей.

Радиационное состояние на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевал изменений, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, об отключении второго энергоблока Хмельницкой АЭС 2 сентября стало известно накануне.