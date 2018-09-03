Инфляция в Турции достигла самого высокого уровня за 15 лет

В августе текущего года потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция составила 15,85%.

Как сообщает AFP, ссылаясь на турецкое управление статистики, больше всего выросли цены на транспорт - 27,13%. Вместе с тем цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 19,75%.

В связи с чем рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки, и отказ Центробанка сделать это вызывала сомнения в независимости институции.

Напомним, Турция обвинила США в стремлении к экономической войне.

При этом, как сообщал УРА-Информ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле. Как сообщает турецкое издание Anadolu, в воскресенье, 2 сентября, президент Турции заявил, что система торговли в американских долларах является наибольшей проблемой международной торговли, а курсом манипулируют.