10:59 03.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил, что курс гривны находится в прогнозированных границах

На сегодняшний день текущий курс национальной валюты находится в прогнозированных границах на 218 год.

Гройсман заверил, что курс гривны находится в прогнозированных границах

Это очевидный факт. Об этом в понедельник, 3 сентября, во вермя своей рабочей поездки в Киевскую область, заявил премьер премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Вместе с тем глава правительство, напомнил, что вопрос курса гривны лежит компетенции Национального банка Украины.

Также премьер пообещал, что Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2019 год вовремя, до 15 сентября. На данный момент робота ведется, - отметил Гройсман.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в НБУ пояснили рост дефицита текущего счета в июле временными факторами. На сегодняшний день дефицит текущего счета увеличился до 1,1 миллиардов долларов в июле и 1,7 миллиардов долларов за семь месяцев текущего года. Это является следствие действия преимущественно временных факторов, из-за которых темпы роста экспорта остались почти на уровне предыдущего месяца, тогда как рост импорта ускорился, - рассказал регулятор.


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