Гройсман ожидает завершения консультаций с МВФ по цене на газ в сентябре - ВИДЕО

На данный момент консультации с МВФ продолжаются уже около года. Об этом в понедельник, 3 сентября, во время своей рабочей поездки в Киевскую область, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, в данном вопросе главным является социальная защита граждан и в случае необратимости изменения цены на газ, по его словам, необходимо проработать все механизмы дополнительной защиты.

Напомним, период с 6 по 19 сентября 2018 года Киев посетит миссия Международного валютного фонда.

Как сообщал УРА-Информ, по словам чрезвычайного и полномочного посол Украины в США Валерия Чалого, во время своего визита в Украину представители миссии Международного валютного фонда обсудят вопросы цен на газ для населения. Кроме того, он отмечал, что создание условий для поступления инвестиций является важным приоритетом и работы посольства, и украинской власти.