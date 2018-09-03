Эксклюзив: "Северный поток-2" не угрожает транзиту газа через Украину", — Ю. Корольчук

Также он добавил, что Украине не стоит опасаться за свой транзит в Европу.

"Конечно, "Северный поток-2" несет риски для Украины. Поскольку это альтернатива для наших магистральных трубопроводов. Но такое положение дел было года 2 тому назад. Но сегодня ситуация поменялась. Сегодня "Северный поток-2" транзиту газа через Украину не угрожает. Мы будем и дальше транспортировать газ, просто в меньших объемах. Раньше речь шла о том, что мы можем опуститься до уровня 20-30 миллиардов кубометров, или даже меньше. Экономически невыгодно транзитовать такой объем газа. И сами компании отказывались бы это делать. Европа бы не хотела такого газа. Но в связи с падением добычи газа в Европе… За последние 2 года стало ясно, что этот процесс нельзя остановить в Голландии. Норвегия не может наращивать добычу газа на шельфе. И Великобритания тоже понижает добычу. Это все создает дополнительный дефицит в 50 миллиардов кубометров к тому объему, который обеспечит Северный Поток-2, там 55 миллиардов. И тут без роли президента, премьера, правительства, Нефтегаза… Что бы они там не говорили, что это "наша победа"… Нет, они к этому не имеют никакого отношения. Это просто жизненный процесс. Это проблема Европы. Они будут вынуждены транспортировать газ через нас", — отметил Ю.Корольчук.