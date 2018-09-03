12:15 03.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Банки в июле нарастили около десяти миллиардов прибыль

В январе-июле текущего года доходы банков составили 108,913 миллиардов гривен.

Банки в июле нарастили около десяти миллиардов прибыль

Таким образом, этот период банки увеличили свои доходы с уровня 101,624 миллиардов гривен по сравнению с прошлым годом, При этом расходы украинских банков сократились с 101,846 миллиардов гривен и составили 99,144 миллиардов гривен.

Рост прибыльности банков вызван сокращением расходов на резервы как в структуре расходов банков с 21% до 11,7%, так и в абсолютном измерении - с 21,369 миллиардов гривен до 11,637 миллиардов гривен.

Рост доходов вызван увеличением, как процентных доходов с 71,36 миллиардов гривен до 78,045 миллиардов гривен, так и комиссионных с 21,269 миллиардов гривен до 28,303 миллиардов гривен.

Чистая прибыль банковской системы в июле составила 1,501 миллиарда гривен. Суммарно прибыль за январь-июль 2018 года выросла до 9,769 миллиарда гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, объем прямых иностранных инвестиций в Украину за первое полугодие вырос на 3,3%. По сравнению с началом года инвестиции составили 1,3 миллиардов долларов. Как сказанол в сообщении, опубликованном в пятницу, 31 августа, на сайте Государственной службы статистики, задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля составила 8,1 миллиардов долларов.


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