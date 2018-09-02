Мэй не намерена идти на уступки в вопросе Brexit

Она намерена и дальше придерживаться своего плана относительно будущих отношений с Евросоюзом. Как сообщает в воскресенье, 2 сентября, Deutsche Welle, которая цитирует слова Мэй, ее никто не заставит принять компромиссы к предложениям, принятым в Чекерсе в июле 2018 года в загородной премьерской резиденции Чекерс была принята стратегия по Brexit, которые не соответствуют нашим национальным интересам.

При этом британский премьер добавила, что последующие месяцы "будут критическими в определении будущего страны" и она "осознает свою миссию".

Напомним, согласно плану британского правительства, Великобритания предложит ЕС создать зону свободной торговли для промышленной и сельскохозяйственной продукции. Но критики Мэй внутри Консервативной партии, которые являются сторонниками полного разрыва с ЕС, закидывают ей, что такой Brexit означает, что часть экономики Британии даже после выхода из ЕС будет регулироваться законодательством блока.

Как сообщал УРА-Информ, Лондон заявил об убытках в сто миллиардрв долларов для госбюджета в случае Brexit без соглашения.