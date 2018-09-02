Курс Bitcoin начал стремительно расти - ФОТО

Показатели за утро колебались в пределах: 7 226,5 доллара за монету - наиболее высокий показатель, наиболее низкий - 7 136,63 долларов за один "коин". В то же время, цена на аналогичные виртуальные валюты также существенно выросла. Так, цена токенов Ethereum составляет 296,69, Bitcoin Cash - 648,03, Litecoin - 66,28, XRP - 0,3469 доллара за монету.

Напомним, что за последние 18 месяцев в мире появилось более 1000 видов виртуальной валюты, но большинство из них попросту разорились. Только в одном 2017 году компании привлекли 3,8 млрд долларов через ICO, но в 2018 году это число уже достигло 11,9 млрд долларов, несмотря на то, что большинство таких проектов являются простым "мыльным пузырем".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно криптовалютные биржи снова заговорили о Bitcoin.