Эрдоган призвал мир покончить с доминированием доллара

Как сообщает турецкое издание Anadolu, в воскресенье, 2 сентября, президент Турции заявил, что система торговли в американских долларах является наибольшей проблемой международной торговли, а курсом манипулируют.

Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах, - заявил он, добавив, что главной целью Соединенных Штатов америки является нанесение удара по турецкой экономике. Однако благодаря принятым турецким правительством мерам и позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом, за заверил Эрдоган.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель турецкого президента Ибрагим Калин заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа хочет применить пошлины и санкции, чтобы начать глобальную экономическую войну.