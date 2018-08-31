В Украине приостановлена выдача "теплых" кредитов

Причиной в банках назвали исчерпание средств, предусмотренных данной государственной программой на 2018 год. Как сообщил в четверт, 30 августа, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, на этот год правительство утвердило 195 миллионов гривен софинансирования.

За полгода эти средства закончились, и фактически сейчас банки не кредитуют это направление.

Вместе с тем он заверил, что на следующий год будут заложены средства. Лимиты по частным домовладениям были исчерпаны еще раньше, чем по ОСМД, - рассказал Савчук.

Напомним, в августе Госэнергоэффективности возместило по "теплым" кредитам 60 миллионов гривен, из них 31 миллионов - ОСМД, которые привлекали средства на утепление многоэтажек.

С начала 2018 года по таким кредитам возмещено 270 миллионов гривен. За все время действия программы ее участники получили 2,3 миллиардов гривен компенсаций из госбюджета.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин открыл финансирование программы " теплых" в середине апреля.

Тогда сообщалось, что желающие могут получить в Ощадбанке, Укргазбанке и ПриватБанке возмещение в размере:

20% - на приобретение негазовых котлов (35% для субсидиантов);

35% - для утепления индивидуального жилья;

от 40% до 70% - для ОСМД на утепление многоэтажек.

Частные домохозяйства и ОСМД также могут рассчитывать на дополнительные компенсации от местных властей.