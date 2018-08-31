Украина начала продавать больше гороха

В июле экспорт гороха из Украины составил 47,8 тыс. т, что на 58% больше, чем за первый месяц 2017/18 маркетингового года.
Об этом сообщает "УкрАгроКонсалт".
При этом именно в этом маркетинговом году внешние поставки гороха из Украины достигли рекордного объема — 873,5 тыс. т, что на 80% выше, чем в предыдущем году.
Наибольшими покупателями украинского гороха стали страны ЕС с долей в 53%, страны Азии и Ближнего Востока - 38%, а также страны Африки - 9%.
Стоит отметить, что в 2017/18 маркетинговом году, преимущественно за счет Индии и Турции, на долю стран Азии и Ближнего Востока приходилось 83% внешних поставок гороха из Украины.
Как сообщал "УРА-Информ", Объединенные Арабские Эмираты на какое-то время приостановили экспорт украинской пищевой продукции из Украины. Выяснилось, что возникли проблемы с сертификацией украинского халяльного центра.