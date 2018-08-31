07:45 31.08.2018 | Экономика | Новости
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Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова пригрозил, что его страны может выйти из Всемирной торговой организации.

Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО

По его словам, это может произойти, если организация не станет лучше относиться к США. Как заявил в пятницу, 31 августа, рамп в интервью агентству Bloomberg, он еще будучи кандидатом на пост президента США, грозил выйти из ВТО, если его планы по защите тарифами производства внутри страны будут встречены сопротивлением.

Также президент США заявил, что может ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью в 200 миллиардов долларов. Об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

Пока Трамп не принял решение, однако он может ввести новые тарифы несколькими шагами.

Пошлины могут коснуться орехов, морепродуктов, фруктов и достигнет 25 процентов.

Во время интервью изданию Bloomberg Дональда Трампа попросили подтвердить эту информацию, на что он лишь улыбнулся и сказал что издание "не сильно ошибается".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявил, что Twitter, Facebook и Google "пытаются заставить людей замолчать". Он отметил, что компании пытаются заставить замолчать большую часть США.


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