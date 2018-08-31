Стала известна стоимость проезда по платным дорогам

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью телеканалу Прямой.

Также политик добавил, что точные прогнозы можно делать после проведения тендера, чтобы понимать какая программа выиграла.

Стоит отметить, что стоимость проезда по платным дорогам в Китае - примерно 20 евроцентов, тогда как в Европе - 50-70 евроцентов. Омелян также анонсировал строительство отрезка между Львовом и Краковцем.

"Это должна быть платная дорога. И я надеюсь на то, что если тендер пройдет успешно, мы будем иметь начало строительства уже в 2019 году", - добавил глава Мининфраструктуры.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава поведал о перспективе введения платных дорог в нашей стране. Согласно его словам, на сегодняшний день открыть "зеленый свет" на платные дороги возможно только для дорог, построенных на условиях концессии. В частности, это касается исключительно новых дорог, которые будут строиться на существующих дорогах