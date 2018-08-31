С 1 сентября подешевеет проезд в поездах

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В первый день осени вступает в действие коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам.

Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев - Львов в вагоне купе поезда № 141 стоит 347,92 грн, а на следующую пятницу аналогичный билет будет стоить 333,92 грн, в вагоне купе поезда № 29 Киев - Ужгород стоит 728,19 грн, а будет стоить 696,39 грн.

Будет действовать этот коэффициент до конца месяца, после чего будет введен еще ниже коэффициент - 0,93.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украину не пустили второго секретаря Генконсульства России в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля Харьков-пассажирский поездом Москва-Харьков.