16:16 31.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С 1 сентября подешевеет проезд в поездах

С 1 сентября будет снижена стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования, курсирующих по территории Украины.

С 1 сентября подешевеет проезд в поездах

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В первый день осени вступает в действие коэффициент 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам.

Например, стоимость проезда 31 августа по маршруту Киев - Львов в вагоне купе поезда № 141 стоит 347,92 грн, а на следующую пятницу аналогичный билет будет стоить 333,92 грн, в вагоне купе поезда № 29 Киев - Ужгород стоит 728,19 грн, а будет стоить 696,39 грн.

Будет действовать этот коэффициент до конца месяца, после чего будет введен еще ниже коэффициент - 0,93.

Как сообщал "УРА-Информ", в Украину не пустили второго секретаря Генконсульства России в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Дипломат планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля Харьков-пассажирский поездом Москва-Харьков.


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