Кабмин внесет в Раду проект госбюджета до 15 сентября, - Розенко

Документ будет внесен, как это и предусмотрено действующим законодательством. Об этом в пятницу, 31 августа, на странице в Facebook заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

По его словам, значительная часть средств бюджета будет направлена на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышение денежного обеспечения военнослужащих. При этом Розенко пообещал, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.

Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий, - сказал он, добавив, что Государственный бюджет на 2019 год бюджет социально направленным и одновременно реальным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что надеется, что проект госбюджета на 2019 год будет внесен в парламент до 15 сентября 2018 года.