12:12 31.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков просит увеличить бюджет МВД для повышения зарплаты и соцпакета бойцов КОРД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется на увеличение бюджета ведомства для повышения заработной платы и социальных льгот для сотрудников подразделения полиции особливого назначения.

Аваков просит увеличить бюджет МВД для повышения зарплаты и соцпакета бойцов КОРД

Об этом министр рассказал украинским СМИ, отметив, что для стимуляции работы КОРД нужна соответственная заработная плата.

Известно, что речь идет о программе ипотеки для бойцов спецподразделения. Все это будет представлено и заложено в текущем бюджете, который будет предложен парламенту.

Также Аваков напомнил, что помощь в формировании новой полиции Украины оказывают американские, японские и канадские партнеры.

"Это очень многофакторная помощь, но мы должны очень ясно понимать, что государственный бюджет Украины – главный донор, главный в обеспечении работы полиции. 97-98% - госбюджет, 2-3% - помощь наших партнеров", - сказал министр.

Добавим, что в подразделениях КОРД, которые уже есть в каждой области Украины, в целом работает более 500 человек. Зарплата бойца штурмового подразделения КОРД в настоящее время составляет 18 тыс. грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"сотрудники КОРДа провели задержание мошенников, которые занимались подделыванием документов. Правоохранители провели задержание участников преступной группировки, которая изготавливала поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, водительских прав, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз и другие официальные документы, оформлением которых занимаются государственные институты.


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