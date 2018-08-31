Аваков просит увеличить бюджет МВД для повышения зарплаты и соцпакета бойцов КОРД

Об этом министр рассказал украинским СМИ, отметив, что для стимуляции работы КОРД нужна соответственная заработная плата.

Известно, что речь идет о программе ипотеки для бойцов спецподразделения. Все это будет представлено и заложено в текущем бюджете, который будет предложен парламенту.

Также Аваков напомнил, что помощь в формировании новой полиции Украины оказывают американские, японские и канадские партнеры.

"Это очень многофакторная помощь, но мы должны очень ясно понимать, что государственный бюджет Украины – главный донор, главный в обеспечении работы полиции. 97-98% - госбюджет, 2-3% - помощь наших партнеров", - сказал министр.

Добавим, что в подразделениях КОРД, которые уже есть в каждой области Украины, в целом работает более 500 человек. Зарплата бойца штурмового подразделения КОРД в настоящее время составляет 18 тыс. грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники КОРДа провели задержание мошенников, которые занимались подделыванием документов. Правоохранители провели задержание участников преступной группировки, которая изготавливала поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, водительских прав, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз и другие официальные документы, оформлением которых занимаются государственные институты.