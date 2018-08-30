Wizz Air подумывает снизить цены на билеты из-за конкурентов

Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, пишет УНИАН.

По его словам, для компании главным является, чтобы каждый самолет был на максимум заполнен пассажирами, потому что каждое свободное место – это утрата заработка. Также на стоимость билета влияет и цена, которую устанавливают конкуренты.

Минимальная цена билетов на анонсированных с марта 2019 года направлениях (759 грн) может также стать меньше.

Как сообщал "УРА-Информ", венгерский бюджетный перевозчик WizzAir добавил несколько направлений из Киева. Так, теперь есть возможность путешествовать в Бремен (Германия), Ригу (Латвия) и Биллунн (Дания). Ценовая политика билетов в Биллунн и Ригу стартует с 449 грн в марте и 909 грн в последующие месяцы - в менее удобные будние дни, с 1,509 тыс. грн - в выходные; в Бремен – с 909 грн в будние дни и 1,209 тыс. грн – в выходные.