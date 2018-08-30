15:31 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Минсоцполитики рассказали, как проходит подготовка к монетизации субсидий

Сейчас Министерство социальной политики разрабатывает механизм введения субсидий населению в денежной форме с первого января 2019 года.

В Минсоцполитики рассказали, как проходит подготовка к монетизации субсидий

Как сообщается на сайте ведомства, соответственный механизм должны утвердить во втором полугодии текущего года.

Так, согласно с законом "О жилищно-коммунальных услуг" такая норма заработает с января 2019 года.

В министерстве добавили, что сейчас обрабатываются соответственные задания, которые будут достигнуты в пределах соответствующих терминов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, с начала года составила 553,7 миллионов гривен Это в 4,5 раза или на миллиард 919 миллионов гривен ниже показателя января-мая 2017 года.


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