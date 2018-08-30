В ЕС сказали, когда снимут пошлины с американских товаров

Однако это случится в том случае, если США сделают то же самое.

Об этом заявил еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём выступления на торговом комитете Европарламента, сообщает "Интерфакс".

Мальмстрем подчеркнула, что такой шаг будет выгодным с экономической точки зрения как для Евросоюза, так и для Соединенных Штатов.

Как сообщал "УРА-Информ", украинское правительство внесет на рассмотрение СНБО перечень из 19 юридических лиц, в которых должны применить санкции за незаконное строительство Керченского моста. Об этом сообщает 1NEWS. МТОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридических лиц (частных компаний и компаний в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ).