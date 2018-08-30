Укрпочта вновь повысит тарифы за услуги

Как сообщает пресс-служба Укрпочты, тарифы на услуги почтовой связи будут изменены в два этапа - с 10 сентября текущего года и с первого января следующего.

Так, первый этап повышений будет на пересылку письменной корреспонденции (неприоритетный письмо весом до 50 г, базовая величина) изменится на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги Укрпочта Стандарт, массой до 10 кг в пределах Украины - на 3,6 грн (с НДС).

Второй этап подразумевает повышение тарифов на эти же услугу на 1 и 2,4 грн соответственно.

Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги Укрпочта Стандарт, в частности, пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений Укрпочта Стандарт не изменяются.

В Укрпочте отметили, что изменения тарифов будет направлена повышение зарплат для производственного персонала компании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг рассмотрит предложение о снижении тарифов на отопление для большинства жителей Киева. Поэтому, местные жители Киева имеют большую надежду, что платить за коммунальные услуги они станут гораздо меньше.