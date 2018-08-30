Румыния готова построить газопровод в Украину для поставок газа

Отмечается, что новый газопровод из Румынии сможет обеспечивать поставки румынского газа Украине. Однако строительство и ввод в эксплуатацию нового газопровода ожидается не ранее 2025 года.

Газовый румынский проект может означать поиск путей транзита газа в Европу, в частности через газотранспортную систему Украины.

Следует отметить, что Румыния удовлетворяет 90% своих газовых потребностей газом собственной добычи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" не поставит Германию в зависимость от России. Также немецкое правительство сможет отказать РФ в вопросах снабжения газом и нефтью. По словам Меркель, транзит российского газа через Украину необходимо продолжать и после того, как "Северный поток — 2" вступит в строй.