Порошенко одобрил законопроект по экспортному НДС на масличные

Президент Украины Петр Порошенко сегодня 30 августа подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно некоторых вопросов налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины масличных культур".
Согласно информации на сайте Верховной Рады, этот законопроект за подписью президента поступил в парламент 30 августа 2018 года.
Так, согласно документу, отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, самостоятельно вырастившие указанные культуры на землях сельхозназначения.
Добавим, что за принятие закона за основу и в целом проголосовали 249 народных депутатов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мае текущего 2018 года агрохолдинг "Кернел" одержал из бюджета 510 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. Таким путем "Кернел" занял четвертое место в перечне самых больших получателей возмещения НДС в государстве и первое место среди агропредприятий.