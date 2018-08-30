Порошенко одобрил законопроект по экспортному НДС на масличные

Согласно информации на сайте Верховной Рады, этот законопроект за подписью президента поступил в парламент 30 августа 2018 года.

Так, согласно документу, отмена возмещения НДС при экспорте сои и рапса не распространяется на сельскохозяйственные предприятия, самостоятельно вырастившие указанные культуры на землях сельхозназначения.

Добавим, что за принятие закона за основу и в целом проголосовали 249 народных депутатов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в мае текущего 2018 года агрохолдинг "Кернел" одержал из бюджета 510 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. Таким путем "Кернел" занял четвертое место в перечне самых больших получателей возмещения НДС в государстве и первое место среди агропредприятий.