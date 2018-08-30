14:54 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк выделил на спасение гривны 50 миллионов долларов

Девальвационные ожидания на валютном рынке не позволяют гривне хотя бы ненадолго закрепиться на стабильном уровне.

Нацбанк выделил на спасение гривны 50 миллионов долларов

Отмечается, что сегодня за несколько часов доллар подскочил на 17 копеек - до 28,30-28,32 грн за доллар и это вынудило Нацбанк предпринимать срочные меры, передает ubr.ua.

Накануне чиновники предлагали провести валютный аукцион. Только сегодня они готовы продать не более 50 млн долларов.

Рынок отреагировал на аукцион сдержанно - курс снизился, но всего на пару копеек. Текущие котировки установились в коридоре 28,27-28,29 грн за доллар.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", Национальный банк Украины в среду, 29 августа, на аукционе продал более 65 миллионов долларов. Вместе с тем на сегодняшний аукцион объемом до 100 млн долларов было подано всего 35 заявок на общую сумму 80,4 миллионов долларов. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, субъекты готовы были приобрести валюту по курсу от 27,99 до 28,121 гривен за доллар.


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