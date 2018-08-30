Нацбанк выделил на спасение гривны 50 миллионов долларов

Отмечается, что сегодня за несколько часов доллар подскочил на 17 копеек - до 28,30-28,32 грн за доллар и это вынудило Нацбанк предпринимать срочные меры, передает ubr.ua.

Накануне чиновники предлагали провести валютный аукцион. Только сегодня они готовы продать не более 50 млн долларов.

Рынок отреагировал на аукцион сдержанно - курс снизился, но всего на пару копеек. Текущие котировки установились в коридоре 28,27-28,29 грн за доллар.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", Национальный банк Украины в среду, 29 августа, на аукционе продал более 65 миллионов долларов. Вместе с тем на сегодняшний аукцион объемом до 100 млн долларов было подано всего 35 заявок на общую сумму 80,4 миллионов долларов. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора, субъекты готовы были приобрести валюту по курсу от 27,99 до 28,121 гривен за доллар.