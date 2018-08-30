11:15 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар достиг 28,30 гривен

В обменных пунктах Украины в четверг, 30 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 17 копеек.

Наличный доллар достиг 28,30 гривен

Наличный евро набрал более девяти копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 28,30 гривен, а евро можно купить по 33,10 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,40 - 28,18, продажи 28,05 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,0385, продажи - 28,3031 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,30 - 32,80, продажи - 32,65 - 33,76 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5380, продажи - 33,1042 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 3,000 - 4,070, продажи - 4,090 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,753, продажи 4,211 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 29 августа 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на три копейки. Наличный евро набрал еще десять копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,13 гривен, а евро можно было купить по 32,93 гривен.


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