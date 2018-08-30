21:59 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100202524:Polishuk

"Нафтогаз" с 30 августа увеличит цену на газ для промпотребителей

Национальная компания "Нафтогаз Украины" с 30 августа увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям.

При этом цены поднимаются на условиях предоплаты с 1 сентября 2018 года на 20,8% по сравнению с августом - до 12 тысяч 249,6 гривен за тысячу кубометров. Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей при заключении контрактов с 30 августа цена в следующем месяце возрастет на 20,3% - на 2 тысяч 254,8 гривен и составит 13,338 тысяч за тысячу кубометров.

При этом в компании пояснили, что ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривни к доллару США и евро.

Напомним, как сообща УРА-Информ, цены на газ на спотовых площадках Европы на наступившей неделе продолжили уверенный рост прошлых недель, закрепившись на уровне существенно выше 300 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 29 августа цена на газ на британской NBP и голландской TTF достигла 315 долларов.


Поделиться
Читайте также:
 
В Афганистане прогремел взрыв, погибли пять пограничников Денисова запросила у Москальковой информацию о здоровье украинских политзаключенных Порошенко сменил в Николаевской области главу управления СБУ Госбюджет за семь месяцев выполнен с дефицитом 13,4 миллиардов гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив