"Нафтогаз" с 30 августа увеличит цену на газ для промпотребителей

При этом цены поднимаются на условиях предоплаты с 1 сентября 2018 года на 20,8% по сравнению с августом - до 12 тысяч 249,6 гривен за тысячу кубометров. Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей при заключении контрактов с 30 августа цена в следующем месяце возрастет на 20,3% - на 2 тысяч 254,8 гривен и составит 13,338 тысяч за тысячу кубометров.

При этом в компании пояснили, что ценовые предложения были скорректированы из-за значительного изменения составляющих цены природного газа, в частности, роста котировок на европейских хабах и снижения средневзвешенного курса гривни к доллару США и евро.

Напомним, как сообща УРА-Информ, цены на газ на спотовых площадках Европы на наступившей неделе продолжили уверенный рост прошлых недель, закрепившись на уровне существенно выше 300 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 29 августа цена на газ на британской NBP и голландской TTF достигла 315 долларов.