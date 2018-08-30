07:59 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минрегион запускает "строительную амнистию"

Министерство регионального развития запускает механизм так называемой строительной амнистии для документального оформления частных зданий площадью до 300 квадратных метров, построенных до 2015 года, но не принятых в эксплуатацию.

Минрегион запускает

Как сообщил в среду, 29 августа, на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, этого решения ожидают очень многие граждане. Уже на днях министерство опубликует приказ о порядке обследования и принятия в эксплуатацию таких объектов.

По словам вице-премьера, в первую очередь такая "амнистия" касается частного сектора, который ранее не успел зарегистрировать документы на свои дома, дачные или усадебные дома, гаражи.

Министр также заверил, что вводящийся порядок обследования и принятия в эксплуатацию простой и не нуждается в лишних справках.

В то же время Зубко добавил, что орган государственного архитектурно-строительного контроля обязан принять объект в эксплуатацию после технического обследования в течение 10 дней с момента подачи заявления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2015 году проводили "строительную амнистию" для зданий, построенных в1992-2011 годах.


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