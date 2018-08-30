Кабмин намерен ввести новые санкции против России

Его утвердили во время заседания и теперь он будет внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в частности, в санкционные списки попали такие компании, как ООО Стройгазмонтаж (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО СГМ-Мост (город Москва), главный проектировщик проекта АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, субподрядчики ПАО Мостотрест ( Москва), ООО Портгидробут (Новороссийск), и другие.

В министерстве убеждены, что ввод санкций ко всем причастным юридическим лицам, которые участвовали в незаконном строительстве Керченского моста, "сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

Напомним, в июле Евросоюз ввел санкции из-за Керченского моста. Они затрагивают шесть компаний, участвовавших в строительстве моста.

Как сообщал УРА-Информ, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции за строительство Керченского моста направлены против жителей полуострова. Она отметила, что Запад "поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры".