08:15 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин намерен ввести новые санкции против России

Кабинет министров Украины в среду 29 августа, на заседании составил санкционный список из 19 юридических лиц, причастных к строительству керченского моста.

Кабмин намерен ввести новые санкции против России

Его утвердили во время заседания и теперь он будет внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, в частности, в санкционные списки попали такие компании, как ООО Стройгазмонтаж (исполнитель по проектированию и строительству), его дочерняя компания ООО СГМ-Мост (город Москва), главный проектировщик проекта АО Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург, субподрядчики ПАО Мостотрест ( Москва), ООО Портгидробут (Новороссийск), и другие.

В министерстве убеждены, что ввод санкций ко всем причастным юридическим лицам, которые участвовали в незаконном строительстве Керченского моста, "сделает невозможными экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами Европейского Союза и Соединенными Штатами Америки".

Напомним, в июле Евросоюз ввел санкции из-за Керченского моста. Они затрагивают шесть компаний, участвовавших в строительстве моста.

Как сообщал УРА-Информ, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции за строительство Керченского моста направлены против жителей полуострова. Она отметила, что Запад "поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры".


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