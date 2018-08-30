20:32 30.08.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет за семь месяцев выполнен с дефицитом 13,4 миллиардов гривен

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам семи месяцев текущего года составил 13,4 миллиардов гривен.

Госбюджет за семь месяцев выполнен с дефицитом 13,4 миллиардов гривен

При этом в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 миллиардов гривен. Как сообщает в четверг, 30 августа, Государственная казначейская служба Украины, общий фонд госбюджета за семь месяцев этого года сведен с дефицитом 16 миллиардов гривен, тогда как в прошлом году общий фонд госбюджета за этот период был сведен с дефицитом 3,1 миллиардов гривен.

Госказначейство указывает, что заимствования за семь месяцев 2018 года составили по общему фонду - 94 миллиардов гривен при запланированных 150 миллиардов гривен, тогда как погашения - 121 миллиардов гривен при плановых показателях 122 миллиардов гривен.

Приватизация за январь-июль текущего года принесла 49,9 миллионов гривен при ожидаемых 4,6 миллиардов гривен, свидетельствуют данные Госказначейства.

Согласно данным ГКСУ, налог на прибыль предприятий принес 54 миллиардов гривен при плановых показателях в 43,2 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 миллиардов гривен, расходы - на уровне 991,7 миллиардов гривен, а предельный объем дефицита - 80,6 миллиардов гривен или 2,4% ВВП.


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